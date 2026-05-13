«Звездач»: Комик Хрусталев заработал на туризме 43 миллиона рублей

В 2025 года компания российского комика и телеведущего Дмитрия Хрусталева «Поток», которая работает в сфере краткосрочного проживания, заработала 46 миллионов рублей, при этом 43 миллиона рублей из них составляют чистую прибыль. Об этом в среду, 13 мая, сообщил «Звездач».
Компания Хрусталева базируется в Валдайском районе Новгородской области.
До июня 2025 года Хрусталев являлся соучредителем ООО «Соль и свет». Компания занималась ресторанным бизнесом, доставкой продуктов и организацией питания на торжествах. В 2023 году ее выручка составила 30 миллионов рублей, а прибыль — 2,8 миллиона рублей, сообщила Газета.Ru.
8 июля 2025 года продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Дмитрий Хрусталев зарабатывает около двух-трех миллионов рублей за проведение корпоративов и мероприятий. По словам Дворцова, ведущий пользуется большой популярностью среди молодежи, поскольку привлекает ее внимание своей харизмой.