«Звездач»: Комик Хрусталев заработал на туризме 43 миллиона рублей

В 2025 года компания российского комика и телеведущего Дмитрия Хрусталева «Поток», которая работает в сфере краткосрочного проживания, заработала 46 миллионов рублей, при этом 43 миллиона рублей из них составляют чистую прибыль. Об этом в среду, 13 мая, сообщил «Звездач».