В Крыму пройдет фестиваль ремесел с ярмаркой

Столяры, кожевники, кузнецы, гончары, мыловары и другие мастера покажут свои таланты на фестивале ремесел на Ангарском перевале в Крыму — живописном месте между горными массивами Демерджи и Чатыр-Даг, сообщили в министерстве курортов и туризма республики. Мероприятие пройдет в соответствии с главными задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Фестиваль состоится 6−7 июня. В программе — мастер-классы от талантливых ремесленников, которые научат гостей создавать маленькие шедевры собственными руками. Кроме того, на площадке развернется ярмарка, где можно будет купить уникальные изделия ручной работы.
Для посетителей подготовят развлекательную программу с конкурсами, хороводами, играми и призами. Душевную атмосферу дополнит живая музыка у костра. Вход на фестиваль свободный.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.