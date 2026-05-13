Завершено расследование инцидента с обрушением крыши в детском саду «Ромашка»

В Лукояновском районе завершили расследование уголовного дела по факту обрушения кровли здания детского сада «Ромашка». В инциденте обвинили заведующую детсадом, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Как отмечает следствие, это произошло из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей заведующей детского сада: она не приняла необходимые меры для того, что очистить крышу здания от снега.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что крыша в детском саду № 3 «Ромашка» рухнула 8 февраля 2026 года. В момент происшествия в здании, к счастью, никого не было, никто не пострадал. 87 детей распределили по другим детсадам. Причиной инцидента стали продолжительные снегопады: под давлением снежных масс крыша попросту не выдержала и провалилась. По факту частичного обрушения кровли возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
В начале мая 2026 года детский сад «Ромашка» открыли после ремонта. Там капитально отремонтировали кровлю здания и входные группы. Средства на эти работы выделили из резервного фонда регионального бюджета.