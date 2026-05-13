Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завершено расследование инцидента с обрушением крыши в детском саду «Ромашка»

Крыша в детском саду № 3 «Ромашка» в Лукояновском районе рухнула 8 февраля 2026 года.

Источник: Нижегородская правда

В Лукояновском районе завершили расследование уголовного дела по факту обрушения кровли здания детского сада «Ромашка». В инциденте обвинили заведующую детсадом, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Как отмечает следствие, это произошло из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей заведующей детского сада: она не приняла необходимые меры для того, что очистить крышу здания от снега.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что крыша в детском саду № 3 «Ромашка» рухнула 8 февраля 2026 года. В момент происшествия в здании, к счастью, никого не было, никто не пострадал. 87 детей распределили по другим детсадам. Причиной инцидента стали продолжительные снегопады: под давлением снежных масс крыша попросту не выдержала и провалилась. По факту частичного обрушения кровли возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В начале мая 2026 года детский сад «Ромашка» открыли после ремонта. Там капитально отремонтировали кровлю здания и входные группы. Средства на эти работы выделили из резервного фонда регионального бюджета.