«Вход по пригласительным»: не все пришедшие послушать отчёты Дятловой и Аминова смогли задать им вопросы

Одна из калининградок пришла с вопросом о заборе на улице Колхозной. Её сопровождала помощник депутата Елены Гладилиной Марина Терёхина. Местные жители, как утверждает Терёхина, много лет ремонтировали и содержали это ограждение за свой счёт. Теперь его собираются снести. Люди хотят, чтобы демонтаж приостановили до выяснения всех деталей.