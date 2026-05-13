В селе Свияжск Республики Татарстан обновят туристические маршруты

Масштабное обновление туристических маршрутов планируют провести в островном селе Свияжск в Татарстане, сообщили в республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Работы организуют при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Подчеркивается, что благоустройство проведут бережно, чтобы сохранить историческое наследие острова. Там преобразят не только турмаршруты, но и общественные пространства. Планируется, что в ближайшие годы в Свияжске установят новые элементы навигации, информационные стенды, оборудуют санитарные зоны. Также в селе обновят ключевые туристические пространства — Успенскую и Рождественскую площади. Основная цель — сделать Свияжск комфортнее для туристов, сохранив при этом его историческую атмосферу.
«Это место федерального и безусловно мирового значения. Наша ключевая задача — обеспечить его ежегодное улучшение, развивая необходимую инфраструктуру», — подчеркнул председатель госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.
Также в селе прорабатывают вариант улучшенной организации туристических потоков. Проектировщики рассматривают возможность перенести автобусные стоянки на удаленную парковку. Это позволит разгрузить историческую часть острова.
