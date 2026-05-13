Шины, реагенты и тормозные колодки: ученые раскрыли состав московской пыли

В России ученые исследовали, из чего состоит городская пыль в разные сезоны и как меняется ее химический состав весной, летом и осенью. Кандидат химических наук, сотрудник лаборатории геохимии наночастиц ГЕОХИ РАН Александр Иванеев рассказал, что пыль в мегаполисе — это смесь природных частиц и следов человеческой деятельности. Об этом пишет mk.ru.
«Сурьма и цинк — основные выбросы автотранспорта. Цинк образуется в процесс износа покрышек автомобилей, а сурьма — в процессе износа тормозных колодок. Медь может увеличиваться в составе пыли за счет выбросов от генераторов», — отметил ученый.
Основу пыли в любое время года составляют природные вещества из почвы. Больше всего оксида кремния (50−60%), а также соединения кальция, железа и алюминия. Однако человек сильно меняет этот «коктейль».
Весной в пыли резко растет кальций от противогололедных реагентов. Летом вредных веществ накапливается больше всего — из-за жары, пробок и строительства повышается уровень сурьмы, цинка, свинца, кадмия, меди, хрома и никеля. Осенью дожди частично смывают токсины. Ученые подчеркивают, что серьезной опасности для здоровья москвичей нет, превышения небольшие.
Ранее россиян предупредили, что домашняя пыль может представлять скрытую опасность для здоровья, прежде всего из-за раздражения дыхательных путей.