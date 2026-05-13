В подмосковном селе Молоди построили локальные очистные сооружения

Локальные очистные сооружения построили рядом с мостом через реку Рожайку в подмосковном селе Молоди, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Раньше вода стекала через устаревшую ливневку. Теперь новые локальные очистные сооружения фильтруют осадки. Таким образом, вода попадает в реку уже чистой.
Новые сооружения расположены недалеко от Воскресенского храма на 59-м километре Старосимферопольского шоссе. Эта дорога служит дублером трассы М-2 «Крым». Она соединяет Подольск, Чехов и Серпухов.
На самом мосту также ведут реконструкцию. Специалисты уже завершают земляные и монтажные работы. Сейчас они выравнивают грунт и благоустраивают территорию. Планируется, что к ремонту второй половины моста приступят в июле. Тогда же запустят движение транспорта по обновленной верховой части переправы. Полностью завершить все работы планируют в декабре 2026 года.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.