Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковном селе Молоди построили локальные очистные сооружения

Их возвели рядом с мостом через реку Рожайку.

Локальные очистные сооружения построили рядом с мостом через реку Рожайку в подмосковном селе Молоди, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Раньше вода стекала через устаревшую ливневку. Теперь новые локальные очистные сооружения фильтруют осадки. Таким образом, вода попадает в реку уже чистой.

Новые сооружения расположены недалеко от Воскресенского храма на 59-м километре Старосимферопольского шоссе. Эта дорога служит дублером трассы М-2 «Крым». Она соединяет Подольск, Чехов и Серпухов.

На самом мосту также ведут реконструкцию. Специалисты уже завершают земляные и монтажные работы. Сейчас они выравнивают грунт и благоустраивают территорию. Планируется, что к ремонту второй половины моста приступят в июле. Тогда же запустят движение транспорта по обновленной верховой части переправы. Полностью завершить все работы планируют в декабре 2026 года.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше