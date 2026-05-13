Завод полиэтиленовых труб в Хабаровском крае увеличит мощности

«Дальневосточный завод полиэтиленовых труб», выпускающий свою продукцию в Хабаровском крае, при поддержке краевого гарантийного фонда увеличит текущие производственные мощности. Подобную помощь предприятия получают по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Ранее «Дальневосточный завод полиэтиленовых труб» под поручительство гарантийного фонда освоил банковские кредиты на строительство первой очереди завода. В 2026 году компания планирует завершить возведение второй очереди предприятия и наладить выпуск новой продукции. Также благодаря поддержке фонда в текущем году предприятие получило кредит на производственные цели и увеличение мощностей.
«В настоящее время завод выпускает 300 тонн труб в месяц. География поставок расширена практически на весь Дальний Восток: Хабаровский край, Сахалин, Якутию, Приморье, Еврейскую автономную область, Амурскую область и Забайкальский край», — сообщил директор предприятия Дмитрий Коган.
Продукцию завода используют в сфере строительства, ЖКХ, при реализации крупных инфраструктурных проектов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.