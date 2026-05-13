В Краснодарском крае улучшат работу медучреждений

Лучшие практики по повышению эффективности здравоохранения отберут в Краснодарском крае в ходе работы по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики региона.
В состав межведомственной комиссии по отбору и утверждению лучших проектов вошли представители министерства здравоохранения, Кубанского государственного медицинского университета, краевого базового медколледжа, медицинских организаций, территориального фонда ОМС.
«Главная задача комиссии — не просто выбрать интересные проекты, а определить те решения, которые можно будет эффективно тиражировать во всех медицинских организациях края. Мы оцениваем их по критериям пациентоцентричности, достижению реальных результатов, актуальности для системы здравоохранения и, конечно, возможности масштабирования», — подчеркнула старший руководитель проекта автономной некоммерческой организации «Центр компетенций в сфере производительности труда Краснодарского края» Наталья Ким.
Ожидается, что широкое использование лучших практик поможет оптимизировать рабочие процессы, сократить время ожидания для пациентов и повысить общее качество медицинской помощи в регионе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.