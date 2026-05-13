Без погружения — большой риск. Как собрать портфель из облигаций

Самый простой способ вложений с минимальным риском — приобретение ОФЗ или открытие вклада. Приобрести корпоративные выпуски и не следить за ними нельзя, поскольку даже бумаги высшего качества могут постепенно растерять рейтинг, подчеркнул руководитель направления «Финансовая грамотность» АВО и автор проекта «Тихие деньги» Константин Новик в эфире Радио РБК.
Для инвестора, который не хочет сильно погружаться в финансовую отчетность, логично остановиться на бумагах рейтинга AAA. В сегменте АА уже появляются «одиозные имена», с ними нужно быть осторожным. Переходить в сегмент ВДО не стоит, поскольку он предполагает повышенные риски.
Облигационный портфель на 500 тыс. руб. можно разделить между флоатерами, линкерами и корпоративными бумагами с фиксированным купоном. Подойдут облигации с рейтингом не ниже АА, например таких эмитентов, как РЖД, «Авто Финанс Банк», X5, «Ростелеком» и МТС. Для диверсификации стоит уделять на одно имя по 2−3%.