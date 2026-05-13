Нетаньяху тайно летал в ОАЭ, чтобы встретиться с президентом Эмиратов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно летал в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы встретиться с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Само собой, обсуждалась война Израиля и США с Ираном, однако утверждается, что также обговаривались двусторонние отношения. Об этом заявила канцелярия Нетаньяху.
«Этот визит привел к историческому прорыву в отношениях между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами», — утверждают в канцелярии израильского премьера.
При этом подробности визита не уточняются. Что конкретно обсуждали, помимо общей направленности тем, и что за исторический прорыв — также остается загадкой. Напомним, что американские СМИ утверждают, будто бы ОАЭ начали наносить удары по территории Ирана.
Ранее KP.RU сообщил, что Нетаньяху неожиданно признал ошибочность оценок Израиля и США в отношении сил Ирана и ситуации в Ормузском проливе.