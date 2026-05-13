Нетаньяху тайно летал в ОАЭ, чтобы встретиться с президентом Эмиратов

Нетаньяху поехал встречаться с президентом ОАЭ в разгар войны с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно летал в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы встретиться с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Само собой, обсуждалась война Израиля и США с Ираном, однако утверждается, что также обговаривались двусторонние отношения. Об этом заявила канцелярия Нетаньяху.

«Этот визит привел к историческому прорыву в отношениях между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами», — утверждают в канцелярии израильского премьера.

При этом подробности визита не уточняются. Что конкретно обсуждали, помимо общей направленности тем, и что за исторический прорыв — также остается загадкой. Напомним, что американские СМИ утверждают, будто бы ОАЭ начали наносить удары по территории Ирана.

Ранее KP.RU сообщил, что Нетаньяху неожиданно признал ошибочность оценок Израиля и США в отношении сил Ирана и ситуации в Ормузском проливе.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше