Андрей Сальников остаётся в системе «Торпедо»

Уроженец Перми продолжит выступать за «Чайку». 4 июля Андрею исполнится 20 лет.
«Сальников присоединился к “Чайке” в конце января и уверенно влился в новую команду. В дальнейшем защитник сыграл 16 матчей, заработал 2 (1 + 1) очка при показателе полезности +4 и вместе с нижегородцами добрался до бронзовых медалей МХЛ», — отмечается на интернет-ресурсах торпедовской молодёжки.
Ранее Андрей выступал в Молодёжной хоккейной лиге за «Тюменский Легион» и «Белых Медведей» из Челябинска, откуда и переехал в Нижний Новгород. В сезоне Всероссийской хоккейной лиги 2024/25 Сальников был задействован в 50 матчах «Рубина» из Тюмени, заработал 6 очков (2 + 4). Правда, в плей-офф он тогда не участвовал.