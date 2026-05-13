Нижегородских артистов наградили за концерты в зоне СВО

Сегодня, 13 мая, в Нижнем Новгороде в Доме актёра на праздничной гостиной ветеранов сцены в честь Дня Победы председатель Нижегородского отделения СТД РФ Сергей Кабайло вручил награды трём артистам нижегородского театра драмы. За участие в проекте «Актёры Нижнего — Донбассу» заслуженный артист РФ Алексей Хореняк, артисты Артём Прохоров и Валентин Омётов были награждены медалями «Спасаем Веру и Отечество».
Эта специальная общественная награда Союза театральных деятелей России была утверждена в октябре прошлого года решением секретариата СТД РФ. Медалью «Спасаем Веру и Отечество» награждают за деятельность в сфере защиты национальных интересов и патриотического воспитания. Ею награждаются участники специальной военной операции (включая военнослужащих, артистов, работающих в зоне СВО, и волонтеров), педагоги, наставники и общественные деятели, а также деятели культуры и искусства, чьё творчество способствует укреплению духовно-нравственных основ российского общества. Теперь среди них и три нижегородца.
