Прокуратура Франции потребовала семь лет тюрьмы для Саркози по «ливийскому делу»

Скандал разразился ещё в 2011 году, когда сын Муаммара Каддафи заявил, что ливийские власти требуют от французского президента вернуть деньги на кампанию. Позже СМИ публиковали документы о выделении €50 млн, а предприниматель Зияд Такиеддин утверждал, что средства шли и на другие цели. Сам Саркози всегда называл эти обвинения смехотворными.