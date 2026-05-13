Реконструкция набережной Коктебеля отстает от графика

«Проверил ход строительства набережной в Коктебеле… К сожалению, зафиксировано отставание от графика, в том числе из‑за неблагоприятных погодных условий. Поставил задачу увеличить численность рабочих до ста человек и привлечь дополнительное количество техники», — написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, на сегодняшний день на объекте продолжается бетонирование плит и перекрытий ливневой канализации, заливка монолитных конструкций пандусов и подпорных стен.
В рамках инженерной защиты специалисты приступили к земляным работам для устройства водоотводных лотков за противооползневыми сооружениями. Параллельно монтируется ливневая канализация, устанавливаются водоприемные лотки и оформляются деформационные швы парапета.
На отдельных участках ведется чистовая отделка: рабочие укладывают бордюры, выполняют штукатурные работы и монтаж тротуарной плитки. Проводится подготовка оснований для дальнейшего расширения пешеходных зон, добавил председатель Совмина Крыма.
Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 метров, а пляжную от 30 до 50 метров. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
Старую набережную снесли еще в 2023 году, последние озвученные властями сроки открытия объекта: начало курортного сезона 2026 года.
В декабре 2025-го сразу несколько обращений поступило на программу «Итоги года с Владимиром Путиным» от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так ждали и которое задерживается.