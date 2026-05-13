Эксперт Шихов: в Перми за сутки выпала треть месячной нормы осадков

Треть месячной нормы осадков выпала в Перми за сутки, рассказал в своём телеграм-канале доктор географических наук Андрей Шихов.
«На 08:00 в Перми выпало 13 мм осадков — это почти четверть месячной нормы. Затем дождь продолжился, и за день в Перми выпало ещё 6 мм осадков, а за сутки — 19 мм (уже треть месячной нормы). Это самое большое значение по краю. За последние 12 часов больше всего осадков отмечено в Лысьве — 12 мм», — сообщил учёный.
Он добавил, что на юге региона в этот день было достаточно тепло. Так, температура воздуха в Чайковском достигла +24,9°С. При этом на большей части территории Прикамья, включая Пермь (где температурный максимум составил +13,6°С), столбик термометра не достиг даже отметки +15°С. «Завтра начинается аномально теплый период. Днем +21…+26°С, местами по северу и востоку до +18°С, а в Перми до +24°С», — предупредил Андрей Шихов.
