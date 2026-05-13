McDonald's решил отказаться от автоматов с напитками в залах

«К 2032 году McDonald’s откажется от станций самообслуживания напитков в залах ресторанов по всей территории США. Изменения призваны создать единый опыт как для клиентов, так и для персонала во всех точках покупки, будь то доставка McDelivery, приложение, киоск, автокасса или ресторан», — заявили представители компании.