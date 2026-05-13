McDonald's решил отказаться от автоматов с напитками в залах

Компания McDonald's уберет из ресторанов в Америке автоматы самообслуживания по продаже газированных напитков к 2032 году, сообщает Fox Business.

Источник: РБК

«К 2032 году McDonald’s откажется от станций самообслуживания напитков в залах ресторанов по всей территории США. Изменения призваны создать единый опыт как для клиентов, так и для персонала во всех точках покупки, будь то доставка McDelivery, приложение, киоск, автокасса или ресторан», — заявили представители компании.

Изменения связаны с курсом компании на сокращение расходов. Во-первых, изменились привычки потребителей, которые предпочитают брать еду навынос или оформлять заказы через сервисы доставки, нежели приходить в ресторан лично.

Кроме того, компания решила унифицировать процесс выдачи напитков во всех каналах — зал, драйв‑тру, доставка, приложение.

Напитки в ресторанах сети можно будет приобрести так же, как и остальные блюда меню.

В середине апреля компания объявила, что с августа 2026 года в американских ресторанах сети начнут продавать энергетики и расширят линейку газированных напитков.

Компания планирует установить на них цену ниже, чем у конкурентов.

McDonald’s ожидает, что новые позиции в меню принесут большую прибыль, и уже начал закупать в рестораны оборудование на сотни тысяч долларов для смешивания напитков, передает газета.

