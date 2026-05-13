Волжскому горсуду вновь предстоит разобраться с имуществом судьи Трахова

Волжскому горсуду Волгоградской области вновь предстоит разбираться с имущественными проблемами семьи судей Траховых.
На этот раз перед бывшими коллегами предстанет сын экс-председателя ВС Адыгеи Аслана Трахова — экс-председатель Прикубанского райсуда Краснодара Рустем Трахов.
«Ранее в доход государства было обращено имущество экс-председателя ВС Адыгеи и его ближайшего окружения. Однако сын последнего не освободил изъятые объекты недвижимости и продолжил ими пользоваться», — поясняет причину представитель Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Элеонора Зайкина.
В связи с этим Росимущество предъявило иск о взыскании платы за использование данного имущества и об освобождении объектов. В Волжский горсуд иск передан, чтобы обеспечить беспристрастность и объективность.