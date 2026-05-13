В больнице станицы Полтавской на Кубани улучшили работу с пациентами

В учреждении в том числе повысили осведомленность людей о диспансерном наблюдении через соцсети и СМИ.

Красноармейская центральная районная больница в станице Полтавской Краснодарского края увеличила охват пациентов, взятых под диспансерное наблюдение, сообщили в министерстве экономики региона. Таких результатов удалось добиться в ходе работы по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее процессом улучшений занялась взрослая поликлиника, а с 2026 года — детская поликлиника и стационарные подразделения больницы. Медики работали над сокращением сроков постановки на диспансерный учет пациентов, выписанных из стационара с впервые выявленными заболеваниями. Также специалисты постарались увеличить количество пациентов терапевтического профиля, взятых под диспансерное наблюдение. Кроме того, в больнице повысили осведомленность людей о диспансерном наблюдении через соцсети и СМИ, создали понятный алгоритм постановки на учет в медицинской информационной системе.

«Благодаря новым стандартам работы в Красноармейской центральной районной больнице удалось увеличить число пациентов, взятых под диспансерное наблюдение после выписки из стационара с впервые установленным заболеванием, с 78% до 98%. Опыт учреждения показывает, что даже сложные процессы можно сделать быстрыми, прозрачными и удобными для людей. Это не только экономия ресурсов, но и повышение качества жизни жителей края», — отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.

Проект Красноармейской центральной районной больницы признали лучшим и рекомендовали для внедрения во всех медицинских организациях региона.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

