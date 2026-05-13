Дмитрий Махонин представил опыт региона на пленарной дискуссии "Госзаказ: курс на технологический суверенитет"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махоннн принял участие в пленарной дискуссии «Госзаказ: курс на технологический суверенитет», проходившей в Москве на XXI Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
На дискуссии обсуждались грядущие поправки в действующие нормативные акты в области контрактной системы, новшества ЕИС в сфере закупок, изменения правил применения национального режима. Также участники пленарного заседания вели разговор о применении комплексного подхода при оказании поддержки производителям, об опыте замещения импорта в строительной отрасли, в здравоохранении, о том, как обеспечить функционирование критической инфраструктуры. На повестке дня в дискуссии были также вопросы, касающиеся развития конкуренции среди российских компаний.
«Задача Пермского края состоит в том, чтобы сделать государственные закупки максимально эффективными для всех участников этого процесса, то есть заказчиков, поставщиков и экономики Прикамья, — отметил Дмитрий Махонин. — Чтобы средства использовались рационально, в регионе поменяли подходы, связанные с управлением данным механизмом».
В настоящее время наиболее пристальное внимание в Прикамье уделяется качеству произведенной продукции, поставляемой в рамках государственного заказа. В регионе действует для этого не так давно введенный такой инструмент, как экспертиза приобретаемой продукции. Кроме того, проверяется первоначальная цена контракта. При этом идет сравнение рыночных цен у различных поставщиков, это делается для баланса соотношения цены и качества. Все это привело к большому понижению стоимости контрактов, причем без ущерба для поставляемой продукции и услуг.
«Более 70 процентов всех заключенных в крае контрактов выполняют именно пермские компании. Это подтверждает, что наши производители создают действительно качественную продукцию, соответствующей запросам рынка. Например, металлоконструкции, которые производит Краснокамский ремонтно-механический завод, используются при строительстве многих социальных объектов в Пермском крае. В том числе их использовали при возведении спортивного комплекса “Энергия” в Перми. И таких примеров успешной кооперации внутри региона много. Эту практику будем расширять», — подчеркнул губернатор.
По итогам 2025 года в Пермском крае общий объем заключенных государственных и муниципальных контрактов составил более 182 миллиардов рублей, в первом квартале текущего года — более 28 миллиардов рублей.