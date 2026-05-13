Нижегородская «Volga Арена» сможет одновременно вместить 13 команд

Нижегородцам рассказали о раздевалках в новой «Volga Арена». Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Торпедо».
Каждая раздевалка представляет собой автономный блок с тренерскими, медицинскими и массажными кабинетами, а также душевыми. Два таких блока адаптированы для команд по следж-хоккею. Для комфорта спортсменов с особенностями здоровья продумали специальные душевые кабины.
Отдельного внимания заслуживает раздевалка ХК «Торпедо». Она сделана без единой колонны и занимает 150 кв. м.
Всего арена сможет вместить до 13 команд одновременно. Также предусмотрены отдельные помещения для судей, группы поддержки и техперсонала. В дни масштабных шоу их легко оборудовать под гримерные для артистов.
Ранее сообщалось, что хоккеисты сыграют в новом нижегородском ледовом дворце уже этим летом.