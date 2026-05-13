Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Около 19:00 по московскому времени в среду, 13 мая, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. Сначала тревога прозвучала в Киеве и 11 областях, а позднее она охватила оставшиеся регионы. Об этом сообщило РИА Новости.
Вооруженные силы России ночью 13 мая нанесли массированный удар по нескольким объектам на территории Украины. Так, в Одесской области под ударом оказалась промышленная инфраструктура, повреждены несколько складов. В Харькове после атаки на одном из объектов вспыхнул пожар. Кроме того, в Полтавской области беспилотники ударили по электроподстанции.
Министерство обороны России 9 мая привело статистику. Согласно ей, в тот день армия Украины совершила 1173 обстрела позиций ВС России, нарушив перемирие. Кроме того, военные 7151 раз атаковали Россию с помощью коптеров. Помимо этого, 1 мая российские бойцы нанесли массированный и пять групповых ударов по украинским объектам, в том числе высокоточным оружием большой дальности и ударными дронами.