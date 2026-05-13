В Ставропольском крае отремонтируют дороги к военным мемориалам

Дороги, ведущие к военным мемориалам, а также улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны, приведут в порядок в Ставропольском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Например, в 2026 году в Кисловодске отремонтируют участок в 1 км по проспекту Мира. По нему проходят жители и гости города, которые хотят посетить мемориал «Журавли», возложить цветы к Вечному огню и Стене памяти. На этом участке дорожники уложат два слоя нового покрытия и заменят освещение.
В Пятигорске планируют отремонтировать 2,7 км улицы, названной в честь Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Петра Козлова. В годы войны он командовал 37-й армией, которая освобождала Пятигорск от немецко-фашистских захватчиков. Рабочие уже приступили к замене покрытия, обустройству тротуаров и остановочных павильонов.
«Объектам, ведущим к мемориалам, уделяем особое внимание. Улицы, названные в честь героев и событий Великой Отечественной войны, не просто ведут к памятным местам, а связывают поколения», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта региона Евгений Штепа.
В прошедшем году при поддержке нацпроекта привели в порядок проспект Советской армии и улицу 295-й Стрелковой дивизии в Пятигорске.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.