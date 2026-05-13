ГД предложила внести защиту духовных ценностей в Стратегию нацбезопасности

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили Совету Безопасности РФ обсудить включение в обновляемую Стратегию национальной безопасности до 2030 года новых видов безопасности — духовную, демографическую и когнитивную, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»).
Гусев сообщил, что в среду, 13 мая, в Госдуме состоялось заседание межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства по защите христианских ценностей под председательством вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
«Участники рабочей группы предложили Совбезу включить в Стратегию нацбезопасности до 2030 года новые виды безопасности: демографическую, духовную и когнитивную — с конкретными метриками здоровья нации», — сказал он, отметив, что речь идет в том числе о традиционных российских ценностях.
Политик рассказал, что на заседании также обсуждались вопросы защиты семьи, поддержки многодетности, законопроект о регулировании ИИ с учетом этических рисков, усиления защиты персональных данных и запрета рекламы оккультно-магических услуг и другие.
«Это все касается вопросов нашей безопасности, поэтому и важно обсудить включение вышеперечисленных видов нацбезопасности в Стратегию», — сказал Гусев.