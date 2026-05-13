«Раздели и связали»: Как охрана нового владельца острова Эпштейна борется с гостями

В 2019 году американский финансист Джеффри Эпштейн был обвинён в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре для совершения этих преступлений, за что ему грозило более 40 лет тюремного заключения. В конце июля того же года его нашли в тюремной камере в полубессознательном состоянии, после чего он скончался; разбирательство пришло к выводу, что он покончил жизнь самоубийством.