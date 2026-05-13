Бастрыкин затребовал доклад по делу о разрушающемся доме в Павлове

Жильцы дома 1961 года постройки пожаловались на трещины, подтопления и отсутствие капремонта.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением прав жителей многоквартирного дома в городе Павлово Нижегородской области. Об этом сообщили в Информационном центре СКР.

Поводом для вмешательства стало обращение одной из жительниц дома на улице Суворова. По ее словам, здание 1961 года постройки давно приходит в негодность: фундамент и несущие конструкции разрушаются, по стенам поползли глубокие трещины, а придомовую территорию затапливает. При этом строение исключили из программы капитального ремонта на текущий год, а жалобы в разные ведомства результатов не дали.

Ранее по данному факту региональное следственное управление уже возбуждало уголовное дело, однако это решение было отменено надзорным органом. Теперь же, в целях защиты прав граждан, дело возбуждено вновь.

Бастрыкин поручил руководителю нижегородского СУ СК Айрату Ахметшину представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о мерах по восстановлению нарушенных прав жильцов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.