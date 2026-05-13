В семье известной голливудской актрисы произошла трагедия

Голливудская актриса Шэрон Стоун, звезда легендарного «Основного инстинкта», переживает очередную тяжелую утрату. В своем личном блоге 68-летняя актриса объявила о смерти старшего брата Майкла. Траурное сообщение, сопровождаемое фотографией брата, было опубликовано в среду, 13 мая. «Майкл Стоун, мой старший брат, скончался. После продолжительной болезни. Мы желаем ему покоя», — написала Шэрон, подписав пост именами своих троих сыновей — 25-летнего Роана, 21-летнего Лэрда и 19-летнего Куинна.
Майкл Стоун, как и его знаменитая сестра, посвятил свою жизнь кинематографу. Его актерский дебют состоялся в 1990 году в фильме «Конец ночи». Настоящая творческая встреча с сестрой произошла пять лет спустя, в 1995 году, когда они вместе снялись в вестерне «Быстрый и мертвый» режиссера Сэма Рэйми. Эта картина, где компанию им составили такие звезды, как Рассел Кроу, Леонардо ДиКаприо и Джин Хэкмен, стала знаковым совместным проектом для брата и сестры. Впоследствии они вместе посещали несколько светских мероприятий и премьер в поддержку фильма, демонстрируя теплые родственные отношения.
Кроме «Быстрого и мертвого», фильмография Майкла Стоуна включает в себя такие известные проекты, как боевик «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером, драма «Человек страсти» с Энтони Хопкинсом и популярная мыльная опера «Дерзкие и красивые».
Смерть Майкла стала еще одним звеном в трагической цепи потерь, преследующих семью Стоун в последние годы. Почти год назад, в марте 2025 года, ушла из жизни их мать, Дороти Стоун. Ей был 91 год. Причиной смерти стали осложнения после нескольких перенесенных инсультов. Шэрон, несмотря на то, что в прошлом у них были непростые отношения, заботилась о матери до последних дней. Однако самым тяжелым ударом для семьи стала потеря младшего брата Шэрон, Патрика. В 2023 году он скончался в возрасте 57 лет от сердечного приступа. Состояние Патрика было сломлено за 18 месяцев до его собственной смерти, когда в возрасте всего 11 месяцев скончался его сын Ривер. Как писали инсайдеры, Патрик так и не смог оправиться от этого трагического события, которое разрушило его психику и здоровье.
Таким образом, за короткий промежуток времени семья Стоун потеряла сначала младенца, затем Патрика, потом мать Дороти, и теперь — Майкла. Сама Шэрон Стоун продолжает находить силы поддерживать своих детей и сохранять позитивный настрой, но эта череда смертей стала тяжелым испытанием для актрисы. Поклонники и коллеги по цеху выражают ей искренние соболезнования, отмечая, как мужественно она переносит одно горе за другим. В настоящее время дата и место прощания с Майклом Стоуном не разглашаются.
