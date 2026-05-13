В семье известной голливудской актрисы произошла трагедия

Смерть Майкла стала еще одним звеном в трагической цепи потерь, преследующих семью Стоун в последние годы. Почти год назад, в марте 2025 года, ушла из жизни их мать, Дороти Стоун. Ей был 91 год. Причиной смерти стали осложнения после нескольких перенесенных инсультов. Шэрон, несмотря на то, что в прошлом у них были непростые отношения, заботилась о матери до последних дней. Однако самым тяжелым ударом для семьи стала потеря младшего брата Шэрон, Патрика. В 2023 году он скончался в возрасте 57 лет от сердечного приступа. Состояние Патрика было сломлено за 18 месяцев до его собственной смерти, когда в возрасте всего 11 месяцев скончался его сын Ривер. Как писали инсайдеры, Патрик так и не смог оправиться от этого трагического события, которое разрушило его психику и здоровье.