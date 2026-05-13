Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В семье известной голливудской актрисы произошла трагедия

Голливудская актриса Шэрон Стоун, звезда легендарного «Основного инстинкта», переживает очередную тяжелую утратуГолливудская актриса Шэрон Стоун, звезда легендарного «Основного инстинкта», переживает очередную тяжелую утрату.

Голливудская актриса Шэрон Стоун, звезда легендарного «Основного инстинкта», переживает очередную тяжелую утрату. В своем личном блоге 68-летняя актриса объявила о смерти старшего брата Майкла. Траурное сообщение, сопровождаемое фотографией брата, было опубликовано в среду, 13 мая. «Майкл Стоун, мой старший брат, скончался. После продолжительной болезни. Мы желаем ему покоя», — написала Шэрон, подписав пост именами своих троих сыновей — 25-летнего Роана, 21-летнего Лэрда и 19-летнего Куинна.

Майкл Стоун, как и его знаменитая сестра, посвятил свою жизнь кинематографу. Его актерский дебют состоялся в 1990 году в фильме «Конец ночи». Настоящая творческая встреча с сестрой произошла пять лет спустя, в 1995 году, когда они вместе снялись в вестерне «Быстрый и мертвый» режиссера Сэма Рэйми. Эта картина, где компанию им составили такие звезды, как Рассел Кроу, Леонардо ДиКаприо и Джин Хэкмен, стала знаковым совместным проектом для брата и сестры. Впоследствии они вместе посещали несколько светских мероприятий и премьер в поддержку фильма, демонстрируя теплые родственные отношения.

Кроме «Быстрого и мертвого», фильмография Майкла Стоуна включает в себя такие известные проекты, как боевик «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером, драма «Человек страсти» с Энтони Хопкинсом и популярная мыльная опера «Дерзкие и красивые».

Смерть Майкла стала еще одним звеном в трагической цепи потерь, преследующих семью Стоун в последние годы. Почти год назад, в марте 2025 года, ушла из жизни их мать, Дороти Стоун. Ей был 91 год. Причиной смерти стали осложнения после нескольких перенесенных инсультов. Шэрон, несмотря на то, что в прошлом у них были непростые отношения, заботилась о матери до последних дней. Однако самым тяжелым ударом для семьи стала потеря младшего брата Шэрон, Патрика. В 2023 году он скончался в возрасте 57 лет от сердечного приступа. Состояние Патрика было сломлено за 18 месяцев до его собственной смерти, когда в возрасте всего 11 месяцев скончался его сын Ривер. Как писали инсайдеры, Патрик так и не смог оправиться от этого трагического события, которое разрушило его психику и здоровье.

Таким образом, за короткий промежуток времени семья Стоун потеряла сначала младенца, затем Патрика, потом мать Дороти, и теперь — Майкла. Сама Шэрон Стоун продолжает находить силы поддерживать своих детей и сохранять позитивный настрой, но эта череда смертей стала тяжелым испытанием для актрисы. Поклонники и коллеги по цеху выражают ей искренние соболезнования, отмечая, как мужественно она переносит одно горе за другим. В настоящее время дата и место прощания с Майклом Стоуном не разглашаются.

Читайте материал «“Две недели в бомбоубежище”: Шарапова рассказала правду о смерти Молчанова».

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".