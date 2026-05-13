Предпринимателям в Нижегородской области расскажут о поддержке бизнеса

Выездной круглый стол «Меры поддержки. Инструменты развития бизнеса» пройдет в рабочем поселке Воскресенское Нижегородской области. Бесплатное мероприятие состоится 19 мая при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Круглый стол организуют для предпринимателей из Воскресенского, Краснобаковского, Варнавинского и Семеновского округов. В качестве экспертов, которые расскажут о государственных мерах поддержки, выступят сотрудники регионального центра «Мой бизнес», Фонда развития промышленности Нижегородской области, компании «ГосМФО», Нижегородского инновационного бизнес-инкубатора, инновационно-консультационного центра агропромышленного комплекса, Центра инноваций социальной сферы региона. Одновременно с основным мероприятием пройдут переговоры между участниками и выставка местных производителей.
«Формат выездных межмуниципальных мероприятий позволяет обеспечить равный доступ предпринимателей из разных территорий к мерам государственной поддержки и возможностям развития бизнеса. В этом году мы уже провели четыре круглых стола в разных муниципалитетах, в которых приняли участие более 360 предпринимателей. Такой формат создает условия для прямого диалога между бизнесом, органами власти и крупными предприятиями», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
Для участия в круглом столе необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.