В двух приграничных регионах России сменились губернаторы

Одну из областей временно возглавил участник программы «Время героев».

Источник: Клопс.ru

Президент России Владимир Путин назначил новых временно исполняющих обязанности глав Брянской и Белгородской областей. Об этом «Коммерсант» пишет в среду, 13 мая.

Брянской областью до выборов будет руководить бывший премьер ЛНР Егор Ковальчук. На этой должности он заменит Александра Богомаза.

До выборов Белгородской областью вместо Вячеслава Гладкова будет руководить Александр Шуваев — уроженец Нового Оскола, ветеран СВО и участник программы «Время героев». С января 44-летний чиновник работал замгубернатора Иркутской области.

Вячеслав Гладков руководил Белгородской областью с ноября 2020 года. Источники «Ведомостей» допускают, что он может стать послом России в Абхазии или перейти в федеральное правительство заместителем министра.

В 2024 году бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта назначили министром транспорта России. Год спустя его освободили от должности в связи с утратой доверия. В тот же день Старовойта нашли мёртвым.

Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
