Италия усложнила подачу заявок на визы для россиян

Итальянские визовые центры VMS и Almaviva на фоне расследования о незаконной выдаче россиянам шенгенских виз с 12 мая прекратили прием документов на визы через третьих лиц, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Подать заявление за туриста больше не смогут агенты, курьеры, доверенные лица, нотариусы или адвокаты.
Теперь заявитель должен лично прийти в визовый центр в назначенное время с паспортом и подтвержденной онлайн-записью. По данным АТОР, подача по аккредитации сохранена только для отдельных компаний и при условии покупки полноценного тура, включающего отель, авиабилеты и страховку.
Туроператоры ожидают официальных разъяснений от посольства Италии в Москве о порядке подачи документов и сроках рассмотрения заявлений, отметили в АТОР. По предварительным оценкам, жители Москвы и Московской области смогут записаться в визовый центр не раньше конца июня, туристы из регионов — примерно к июлю. С учетом рассмотрения документов полный срок оформления может достигать четырех месяцев.
Ранее в этом месяце в Италии арестовали бывшего посла в Узбекистане Пьергабриэле Пападиа де Боттини ди Сант’Аньезе по делу о незаконной выдаче шенгенских виз гражданам России, пишет la Repubblica.
По версии следствия, после назначения главой дипмиссии в Ташкенте в декабре 2024 года он взял под контроль визовый отдел и добился перевода туда своей сообщницы Татьяны Таракановой — россиянки с итальянским гражданством, ранее работавшей с ним в консульстве Италии в Москве.
Пападиа де Боттини ди Сант’Аньезе и Тараканова проходят по делу о пособничестве незаконной иммиграции и коррупции. Экс-посол заключен под стражу, он был уволен в декабре 2025 года.
Следствие считает, что они организовали схему оформления россиянам долгосрочных туристических виз на срок от одного до трех лет в обход шенгенских правил. Стоимость таких услуг составляла от €4 тыс. до €16 тыс. при стандартных сборах €45−60. Как полагает следствие, визы выдавали московские турфирмы Happy Travel, Visa4you и Park Lane, в результате чего визы получили не менее 95 россиян, в том числе без проживания в консульском округе Узбекистана или без личного присутствия в консульстве.
