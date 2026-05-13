Италия усложнила подачу заявок на визы для россиян

Следствие считает, что они организовали схему оформления россиянам долгосрочных туристических виз на срок от одного до трех лет в обход шенгенских правил. Стоимость таких услуг составляла от €4 тыс. до €16 тыс. при стандартных сборах €45−60. Как полагает следствие, визы выдавали московские турфирмы Happy Travel, Visa4you и Park Lane, в результате чего визы получили не менее 95 россиян, в том числе без проживания в консульском округе Узбекистана или без личного присутствия в консульстве.