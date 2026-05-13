С 15 июня запустят прямой рейс между Чебоксарами и Минском

Прямой авиарейс, связывающий Минск и Чебоксары, начнет выполняться с 15 июня. Рейс организован при поддержке Правительства Чувашской Республики и является субсидируемым, что позволяет удерживать стоимость билетов на доступном уровне.

Источник: Российская газета

Полеты будут осуществляться авиакомпанией «Аэрофлот» дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Время в пути составит около двух часов.

Маршрут станет эксклюзивным, потому что до сих пор ни одна авиакомпания не выполняет перелеты между Минском и столицей Чувашии напрямую, без пересадок в Москве. Запуск нового рейса существенно сократит время в пути и упростит логистику путешествия.

Маршрут призван укрепить межрегиональные связи и открывает более широкие возможности для туризма, деловых и частных поездок.

Продажа билетов на новый рейс откроется в ближайшие дни.

