С 15 июня запустят прямой рейс между Чебоксарами и Минском

Полеты будут осуществляться авиакомпанией «Аэрофлот» дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Время в пути составит около двух часов.
Маршрут станет эксклюзивным, потому что до сих пор ни одна авиакомпания не выполняет перелеты между Минском и столицей Чувашии напрямую, без пересадок в Москве. Запуск нового рейса существенно сократит время в пути и упростит логистику путешествия.
Маршрут призван укрепить межрегиональные связи и открывает более широкие возможности для туризма, деловых и частных поездок.
Продажа билетов на новый рейс откроется в ближайшие дни.