Суд в Германии признал обманом потребителей уменьшение веса шоколадок Milka

В Германии окружной суд Бремена признал обманом потребителей уменьшение размера и веса шоколадных плиток Milka. Соответствующее решение суда было направлено компании Mondelez Deutschland.
«Оспариваемое (истцами — прим. ред.) уменьшение содержания упаковки представляет собой случай так называемых упаковок-пустышек и, таким образом, является обманом потребителей», — говорится в постановлении суда.
Отмечается, что размер шоколадных плиток был уменьшен на фоне роста цен на какао-бобы. Производитель изменил привычный вес шоколада со 100 до 90 грамм, также сделав тоньше упаковку на 1 мм. Несмотря на то, что обновленный объем продукта был указан на обертке, суд признал, что меры по оповещению потребителей об изменениях были недостаточными.
Ситуация с уменьшением размера шоколадных плиток наблюдается уже не первый год. Как объяснил директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский, это связано с ростом затрат на производство. Причем в 2025 году уменьшение объема шоколадных плиток в России по отношению к 2024 году составило 5%.
Ранее KP.RU сообщал, что Роспотребнадзор поддержал инициативу о повышении штрафов за обман потребителей. Кратное увеличение взысканий, как считают в ведомстве, могут оказать позитивный эффект, выступая как превентивный инструмент.