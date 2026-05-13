Суд в Германии признал обманом потребителей уменьшение веса шоколадок Milka

Отмечается, что размер шоколадных плиток был уменьшен на фоне роста цен на какао-бобы. Производитель изменил привычный вес шоколада со 100 до 90 грамм, также сделав тоньше упаковку на 1 мм. Несмотря на то, что обновленный объем продукта был указан на обертке, суд признал, что меры по оповещению потребителей об изменениях были недостаточными.