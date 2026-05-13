Выставка скульптур Владимира Курочкина «Вглядеться в историю и увидеть себя» открылась в Центре культуры «Рекорд»

В Нижнем Новгороде в Центре культуры «Рекорд» открылась выставка работ московского скульптора Владимира Курочкина «Вглядеться в историю и увидеть себя» (0+). В экспозиции представлено 45 работ в бронзе и гипсе из личной коллекции мастера, созданных в период с 2007 по 2026 год. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Скульптор Владимир Курочкин — выпускник Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого, мастерской профессора А. И. Рукавишникова в Московском государственном академическом художественном институте им. В. И. Сурикова, а также курса стажировки в творческой мастерской скульптуры Российской академии художеств под руководством народного художника СССР В. Е. Цигаля. Мастер впитал богатые традиции русской реалистической школы скульптуры, где создаваемый образ всегда должен быть наполнен внутренним содержанием, духовностью.
«Мы назвали эту выставку “Вглядеться в историю и увидеть себя”, поскольку почти все мои произведения так или иначе связаны с историей: мировой историей, историей культуры, библейскими сюжетами. Даже если речь идет о каком-то персонаже, он всегда имеет исторический контекст. В моих работах много известных людей, но, поскольку они небольшие и станковые, а не монументальные, я стараюсь изобразить их в неофициальной, неформальной обстановке. Кажется, будто человек находится один или среди близких», — отметил скульптор Владимир Курочкин.
На выставке представлена внушительная галерея образов деятелей культуры мирового масштаба, среди которых герои прошлых лет и наши современники. Целая серия композиций посвящена легендарным художникам: Андрею Рублеву, Микеланджело Буонарроти, Рембрандту Харменсу ван Рейну, Василию Сурикову, Винсенту Ван Гогу и другим. В них автор стремится передать экспрессию художественного творчества, запечатлеть магический процесс создания великого произведения.
Также широко представлены русские литераторы: Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Антон Чехов, Сергей Есенин, Михаил Шолохов, Николай Рубцов. Одна из новых и необычных композиций выставки — скульптурная композиция «Захар Прилепин и другие», где писатель изображен с героями своей книги «Собаки и другие люди» (12+). Ранее эта работа была представлена на выставке Владимира Курочкина в Московском архитектурном институте. На открытии той выставки нижегородский писатель Захар Прилепин отметил, что бронзовых героев его книги обязательно должны увидеть земляки. Выставка в Центре культуры «Рекорд» организована при поддержке Центра Пешков.
В своем творчестве Владимир Курочкин часто обращается к библейской тематике, историческим и античным сюжетам, где мифология тесно переплетается с современностью и в которых отражаются философские размышления автора о смысле человеческого бытия.
«В работах скульптора следование художественным традициям сочетается с современным пластическим мышлением. Его отличают приверженность яркому значимому сюжету, выразительная острая форма, внимание и любовь к деталям, многообразие жанров от миниатюры до монументальной скульптуры», — считает заведующая выставочным отделом Центра культуры «Рекорд» Карина Лукьянова.
Выставку работ московского скульптора Владимира Курочкина «Вглядеться в историю и увидеть себя» можно посетить в Центре культуры «Рекорд» до 30 мая. Вход свободный.