Триколор и георгиевская лента: В Александровском саду появились по-летнему яркие клумбы

Кроме того, ещё осенью 2025 года специалисты высадили более 100 тысяч тюльпанов разных сортов и насыщенных оттенков. В основном речь идёт о махровых и пионовидных цветах. В Управделами президента отметили, что тюльпаны будут радовать москвичей и гостей столицы в течение всего мая. После окончания цветения клумбы оформят в летнем стиле, который планируют поддерживать до осени.