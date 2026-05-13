Новые вспышки бруцеллеза и бешенства ликвидируют под Волгоградом

В профильном комитете уточнили, что бешенство диагностировано у животного в хуторе Ярской 1-й на территории частного домовладения в Кумылженском районе. В радиусе 1600 метров от эпизоотического очага проводится комплекс мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения этого смертельного вируса. От бешенства, напомним, лечения нет. Можно только остановить заражение, если вовремя ввести специальную антирабическую вакцину.