Распылили в лицо газ, разбили очки и пытались столкнуть в реку: в Варшаве поляки жестоко избили украинских подростков

16-летний Артем гулял с четырьмя друзьями, они общались по-украински и по-русски. Сначала к ним пристали двое парней на электросамокате, а затем вернулись уже с группой около десяти человек. По словам пострадавшего, нападавшие распылили ему в лицо перцовый газ и били ногами по голове. Его друга повалили на землю, разбили очки и пытались столкнуть за ограждение моста в Вислу. Еще одному подростку сломали нос.