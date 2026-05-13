Распылили в лицо газ, разбили очки и пытались столкнуть в реку: в Варшаве поляки жестоко избили украинских подростков

TheWarsaw: в Варшаве поляки жестоко избили украинских подростков.

Источник: Комсомольская правда

В Варшаве под Свентокшиским мостом десять поляков напали на группу украинских подростков. Об этом сообщает издание TheWarsaw.

16-летний Артем гулял с четырьмя друзьями, они общались по-украински и по-русски. Сначала к ним пристали двое парней на электросамокате, а затем вернулись уже с группой около десяти человек. По словам пострадавшего, нападавшие распылили ему в лицо перцовый газ и били ногами по голове. Его друга повалили на землю, разбили очки и пытались столкнуть за ограждение моста в Вислу. Еще одному подростку сломали нос.

Артема прооперировали, сейчас он в больнице с трещиной черепа и тяжелыми травмами лица. Парень уверен, если бы не приехала полиция, нападавшие забили бы их до смерти. Полиция подтвердила факт нападения и ищет всех участников драки.

Ранее KP.RU писал, что в польском городе Ольштын группа молодых людей избила 14-летнего украинца и поставила его на колени. Конфликт начался из-за польской девочки, с которой брат пострадавшего хотел познакомиться. Он ударила мальчика и позвала взрослых парней.