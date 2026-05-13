Как изменился рынок премиума для брендов и покупателей

Премиум в России стал рациональнее: покупатели ждут статуса и эмоции, но все внимательнее считают цену, сервис и выгоду. Как брендам доказать свою ценность, обсудили в программе «Рекламный щит» на Радио РБК.

• [00:01] Что изменилось на премиальном рынке.

• [03:52] Почему рынок стал хаотичным.

• [06:15] Как бренды строят знание и доверие.

• [08:18] Почему 2025 год стал переломным.

• [12:51] Как формируется лояльность к премиуму.

• [26:35] Новый рациональный потребитель.

• [31:24] Комьюнити, партнерства и маркетинг как инвестиция.

После ухода европейских марок российский премиальный рынок быстро заполнился новыми игроками, но период легких продаж на освободившейся нише закончился. В программе «Рекламный щит» на Радио РБК директор по маркетингу автомобильного бренда HONGQI Антон Клименко и генеральный директор агентства PHD Ирина Романова обсудили, как изменился покупатель премиума: он по-прежнему реагирует на статус, историю и эмоцию, но гораздо внимательнее считает стоимость владения, сервис, ликвидность и практическую ценность продукта.

По словам Клименко, премиальному бренду сегодня недостаточно просто заявить о высоком статусе или заменить ушедшую западную марку. «Премиум имеет право стоить дороже, но это право нужно доказать», — отметил он. Поэтому брендам приходится работать не только с продажами «здесь и сейчас», но и с доверием: строить знание, заходить на статусные площадки, развивать партнерства и формировать вокруг себя комьюнити.

Романова подчеркнула, что для премиального сегмента особенно важна долгосрочная стратегия: покупатель должен понять, какую ценность несет бренд и почему он становится частью его образа жизни. В результате маркетинг в премиуме все чаще работает не как разовая рекламная кампания, а как инвестиция в устойчивость бренда и будущий спрос.