Венедиктов: РФ намерена вместе с Ираном искать пути решения конфликта на Востоке

Россия продолжает решительно осуждать любые агрессивные действия, направленные против Ирана. Речь идет, в частности, о совместной операции США и Израиля. Об этом 13 мая заявил Александр Венедиктов, заместитель секретаря Совета безопасности РФ.
Во время встречи со своим коллегой, зампредседателя иранского Совбеза Али Багери он подчеркнул, что Москва настроена тесно взаимодействовать с Тегераном в вопросе поиска способа мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.
«Несмотря на болезненные потери, иранцы не сломлены. Народ продемонстрировал сплоченность перед внешней угрозой. Настроены на тесное взаимодействие с Тегераном в целях поиска вариантов мирного урегулирования кризиса на основе принципов международного права», — сказал Венедиктов.
Отметим, что беседа прошла на полях 21-й встречи секретарей Совбезов Шанхайской Организации Сотрудничества.
