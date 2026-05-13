Figaro: семь лет тюрьмы запросила прокуратура Франции для экс-президента Саркози

Прокуратура Парижа запросила для бывшего президента Франции Николя Саркози семь лет лишения свободы по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года со стороны Ливии. Об этом пишет газета Figaro.
Сторона обвинения потребовала приговорить экс-главу государства к сроку, который на два года превышает решение суда первой инстанции, приговорившего Саркози к пяти годам тюрьмы. Ожидается, что Апелляционный суд Парижа вынесет вердикт 30 ноября.
Ранее KP.RU писал, что суд во Франции признал бывшего президента Николя Саркози виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Расследование началось в 2012-м после публикации документов о передаче Ливией 50 миллионов евро. Саркози предъявили обвинения, включая незаконное финансирование кампании и коррупцию, но оправдали по статьям о сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции.