Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Figaro: семь лет тюрьмы запросила прокуратура Франции для экс-президента Саркози

Обвинение потребовало увеличить срок для Николя Саркози.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Парижа запросила для бывшего президента Франции Николя Саркози семь лет лишения свободы по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года со стороны Ливии. Об этом пишет газета Figaro.

Сторона обвинения потребовала приговорить экс-главу государства к сроку, который на два года превышает решение суда первой инстанции, приговорившего Саркози к пяти годам тюрьмы. Ожидается, что Апелляционный суд Парижа вынесет вердикт 30 ноября.

Ранее KP.RU писал, что суд во Франции признал бывшего президента Николя Саркози виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Расследование началось в 2012-м после публикации документов о передаче Ливией 50 миллионов евро. Саркози предъявили обвинения, включая незаконное финансирование кампании и коррупцию, но оправдали по статьям о сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции.

Узнать больше по теме
Биография Николя Саркози
Видный французский политик, Николя Саркози — бывший президент с яркой карьерой и неоднозначной репутацией. В нашем материале — полный обзор его биографии, пути к власти, взглядов и личной жизни.
Читать дальше