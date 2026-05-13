Семья, духовность и ИИ: в Госдуме предложили добавить в стратегию нацбезопасности новые направления

В документ хотят включить защиту ценностей, рождаемости и человеческого сознания.

Источник: Клопс.ru

Совбезу РФ предложили добавить новые направления в Стратегию национальной безопасности, которую планируют обновить до 2030 года. Среди них — демография, традиционные ценности и защита сознания. Об этом, ссылаясь на депутата Госдумы Дмитрия Гусева, пишет РИА Новости в среду, 13 мая.

Инициативу обсудили на заседании межфракционной рабочей группы по защите христианских ценностей. Встречу провёл вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Парламентарии считают, что в документ нужно включить демографическую, духовную и когнитивную безопасность. По словам Гусева, для каждого из этих направлений следует прописать «конкретные метрики здоровья нации».

На заседании затрагивали и смежные темы: поддержку семьи и многодетности, регулирование искусственного интеллекта с учётом этических рисков, усиление защиты персональных данных. Отдельно участники остановились на запрете рекламы оккультно-магических услуг.

Это всё касается вопросов нашей безопасности, поэтому и важно обсудить включение вышеперечисленных видов нацбезопасности в Стратегию", — добавил депутат.

В Госдуме раскритиковали школы, где детям запрещают танцевать на мероприятиях под иностранные песни. По мнению депутатов, такие ситуации появляются из-за «странного толкования закона о защите родного языка».

Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше