В Калининграде запускают новые светофоры на трёх перекрёстках. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.
Специалисты смонтировали, настроили и подключили три светофора: на перекрёстках улиц Павлика Морозова и Коммунистической, Советского проспекта и 1-й Большой окружной, а также Горького и 3-й Большой окружной.
«В среду, 13 мая, все три светофора включат в жёлто-мигающем режиме, чтобы водители привыкли к их сигналам, а затем светофоры переведут в штатный режим работы согласно проектам организации дорожного движения и настройкам. После этого при проезде перекрёстков необходимо будет следовать указаниям светофоров», — подчеркнули в мэрии.
Отмечается, что на перекрёстке Морозова и Коммунистической специалисты разделили фазы по направлениям движения транспорта и для пешеходов.
Ранее в мэрии рассказали, что сотрудники транспортного комитета на 2026 год запланировали оптимизировать работу 44 светофорных объектов и установить 19 устройств типа Т7.