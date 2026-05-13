«Не сдержал эмоции»: вратарь «Пари НН» извинился перед фанатами за нецензурную брань

Вратарь нижегородского футбольного клуба «Пари НН» Никита Медведев понес административное наказание после инцидента с болельщиками. Генеральный директор клуба Виталий Карасев сообщил, что провел с голкипером беседу, по итогам которой Медведев лично поговорил с участниками конфликта, записал видеоизвинение для фанатов, понес наказание и взял на себя расходы по организации выезда болельщиков в Казань.
— Хочу принести извинения за то, как я выразил свои эмоции. На трибунах присутствовали женщины и дети, и, наверное, они не должны были слышать от меня нецензурную брань. Но то, что я говорил, ход моих мыслей, я оставляю при себе. Я не совсем понял этой акции и не сдержал свои эмоции, — передает слова Медведева официальный Telegram-канал клуба.
Во время матча между «Пари НН» и ЦСКА на трибуне появился баннер с фотографией экс-тренера Алексея Шпилевского и надписью «Наш тренер! Мы с тобой!», что вызвало негативную реакцию у Медведева. После игры вратарь в нецензурной форме выразил свое возмущение, заявив, что такие болельщики не должны посещать матчи команды.
Конфликты во время матчей происходят нередко. Так, в начале ноября 2025 года во время игры между футбольными клубами ЦСКА и «Спартак» игроки обеих команд устроили массовую потасовку прямо на поле во время второго тайма.