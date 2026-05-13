В Волгограде с утилизатора отходов требуют 29 млн рублей за асфальт с пр. Жукова

— Управлением установлено, что компанией ООО НПО «Крелит» оказывались услуги по обращению с отходами при замене асфальтового покрытия бульварной части проспекта Жукова в Дзержинском районе Волгограда, в результате которых осуществлялся сброс отходов лома асфальта, смешанного с грунтом на территории земельного участка, находящегося у ООО НПО «Крелит» в субсубаренде, — сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.