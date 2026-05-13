На Алтае обнаружили зуб неандертальца со следами работы древнего "стоматолога"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российские антропологи и их коллеги из США и Узбекистана обнаружили в Чагырской пещере на Алтае коренной зуб неандертальца возрастом в 59 тыс. лет, который был «высверлен» древним стоматологом для удаления поврежденных кариесом мягких тканей зуба. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале PLoS One.
«Данная находка является пока самым древним примером успешного лечения кариеса. Характер выявленных нами повреждений говорит о том, что они связаны не только с процессом удаления поврежденной пульпы, но и последующим износом зуба на протяжении длительного времени. Это было возможно только в том случае, если его владелец оставался живым долгое время после данной стоматологической процедуры», — пишут ученые.
К такому выводу пришла группа российских и зарубежных антропологов под руководством ведущего научного сотрудника Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) Ксении Колобовой при изучении находок, сделанных во время раскопок в Чагырской пещере в южной части Алтайского края. Здесь примерно 50−59 тыс. лет назад проживала одна из последних популяций неандертальцев, оставившая большое число артефактов и останков.
В процессе их изучения исследователи натолкнулись на моляр взрослого неандертальца, в центральной части которого присутствовало два углубления и одно глубокое отверстие, которое достигало пульпы этого коренного зуба. Необычная форма и структура этих выемок заставила ученых предположить, что они возникли не из-за износа зуба или его повреждения, а в результате действий древнего стоматолога, «высверлившего» поврежденную кариесом часть моляра.
«Для интерпретации этих повреждений мы провели серию экспериментов по ручному сверлению зубов, используя моляр современного человека, а также два ископаемых зуба Homo sapiens. Рисунок повреждений на зубе неандертальца и на этих пробах совпал, что говорит о возможности использования тонких и острых каменных инструментов для быстрого удаления поврежденной зубной ткани», — пояснила ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) Лидия Зоткина, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Также исследователи обнаружили характерные царапины на поверхности зуба, которые были предположительно оставлены зубочисткой. Это говорит в пользу того, что его владелец прожил долгое время после осуществления стоматологической процедуры, которая удалила опасный очаг воспалений и помогла избавить его от сильной боли. Данное открытие отодвигает время появления стоматологии почти на 40 тыс. лет назад в прошлое, подытожили ученые.