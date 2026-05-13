Совбез Ирана: Россия не позволит США превратить мир в джунгли

«Решительная позиция России в отношении агрессии США и Израиля на практике показала, что Россия с опорой на международное право не позволит превратить мир в джунгли», — заявил он.
Багери подчеркнул, что Россия является гарантом безопасности по кризису на Ближнем Востоке. Стратегическое видение РФ также направлено на то, чтобы не позволить США использовать Совет Безопасности ООН для легитимизации агрессивных действий стран против Ирана.
Ранее KP.RU сообщал, что в МИД Ирана поблагодарили Россию за неоднократное предложении помощи с разрешением ситуации вокруг ядерной программы страны.
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.