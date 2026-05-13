57-летний борчанин предстанет перед судом за гибель пешехода под колесами машины

57-летний житель города Бор предстанет перед судом за наезд на пешехода, после которого тот скончался под колесами другой машины. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
Трагедия произошла 11 октября у дома № 21 по улице Интернациональной на Бору. По версии следователей, обвиняемый за рулем TOYOTA RAV 4 ехал в сторону улицы Крупской и совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Потерпевший, находясь на полосе встречного движения, попал под колеса «Лады» — водитель легковушки не мог по техническим причинам остановиться. От полученных повреждений мужчина 1957 года рождения скончался на месте происшествия.
«При этом спокойная дорожная обстановка позволяла водителю автомобиля “TOYOTA RAV 4” правильно оценить дорожную ситуацию и своевременно принять меры для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Однако, проявив преступную небрежность, водитель указанного автомобиля нарушил требования Правил дорожного движения, что повлекло наступление последствий в виде причинения смерти по неосторожности пешеходу», — отметили в ведомстве.
Уголовное дело направили в Борский городской суд для рассмотрения по существу.
