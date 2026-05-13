24 протокола составили на мигрантов в магазинах и точках общепита в Нижегородской области

В Нижегородской области полицейские проверили работу точек общепита и магазинов розничной и оптовой торговли, чтобы выявить нарушения запрета на привлечение к труду в этих сферах иностранцев. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сотрудник полиции побывали на 8 хозяйствующих объектах. Правоохранители выявили 37 нарушений запрета и составили 24 протокола в отношении иностранных работников. На виновных лиц наложены штрафы на общую сумму 59 тысяч рублей.
Предприниматели, которые допустили нарушения, также будут привлечены к административной ответственности. Еще одного уроженца ближнего зарубежья было решено принудительно выдворить с территории РФ.
