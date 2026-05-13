Устный экзамен по истории девятиклассники будут сдавать с 2028 года — Рособрнадзор

Выпускники девятых классов начнут проходить устную аттестацию по истории с 2028 года. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передаёт РИА Новости в среду, 13 марта.