Рецидивист из Челябинской области получил 22 года за подготовку теракта в Москве

53-летний Эдуард Воронов* планировал взорвать здание с госучреждениями в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В Москве вынесен приговор неоднократно судимому уроженцу Челябинской области, который готовил теракт в одном из столичных зданий с государственными учреждениями. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда.

53-летний Эдуард Воронов* признан виновным по нескольким тяжким статьям, включая приготовление к теракту группой лиц по предварительному сговору, участие в террористическом сообществе, незаконный оборот взрывчатки и государственную измену.

Установлено, что мужчина вступил в террористическую организацию, прошел в ней специальное обучение для осуществления терактов и планировал привести свой замысел в исполнение в Москве. С учетом предыдущих приговоров суд назначил Воронову окончательное наказание — 22 года и 2 месяца лишения свободы.

Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей, а после освобождения ему будут запрещены определенные действия в течение еще двух лет.

Ранее военный суд приговорил 46-летнего Алексея Милосердова* к 22 годам лишения свободы. Россиянин признан виновным в подготовке терактов против судей в Тамбове по заданию украинских спецслужб. Он был завербован в 2024 году через Telegram и планировал подрывы в Тамбовском областном и арбитражном судах.

* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.