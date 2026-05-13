В Пермском крае 2 октября будут отмечать День поисковика

День поисковика будут отмечать в Пермском крае 2 октября. Соответствующий указ, подписанный губернатором Дмитрием Махониным, опубликовали на официальном сайте регионального правительства. Согласно документу, учреждение нового праздника поможет признать значимость поисковой работы, усилит патриотическое воспитание жителей Прикамья и будет способствовать сохранению исторической памяти.
В честь Дня поисковика правительство планирует проводить мероприятия, направленные на поддержку и развитие поискового движения.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае нашли родных красноармейца, погибшего под Ленинградом, чей медальон случайно нашли поисковики. Выяснилось, что у красноармейца было трое детей, и живы ещё двое внуков. Его потомки сейчас проживают в Перми и Кунгуре.