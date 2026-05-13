В Пермском крае 2 октября будут отмечать День поисковика

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае нашли родных красноармейца, погибшего под Ленинградом, чей медальон случайно нашли поисковики. Выяснилось, что у красноармейца было трое детей, и живы ещё двое внуков. Его потомки сейчас проживают в Перми и Кунгуре.